Offizielle Forderung Trumps an Herzog zur Begnadigung Netanjahus

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die zionistische Zeitung Yedioth Ahronoth gab der Präsident des Regimes, Isaac Herzog, bekannt, dass er ein offizielles Schreiben von US-Präsident Donald Trump erhalten habe, in dem dieser ihn auffordere, Premierminister Benjamin Netanjahu vollständig zu begnadigen.

In diesem Schreiben mit offiziellem Briefkopf des Weißen Hauses bezeichnete Trump Netanjahu als einen starken Premierminister, dessen Konzentration nicht durch diese Angelegenheiten abgelenkt werden dürfe.

Offizielles Schreiben Trumps an Herzog zur Begnadigung Netanjahus

In dem Brief beschrieb Trump die Gerichtsverfahren gegen Netanjahu als politisch und unfair und sagte: „Es ist Zeit, Bibi zu begnadigen und diesem juristischen Konflikt ein Ende zu setzen.“

Als Reaktion auf das Schreiben schrieb das Büro des Präsidenten des zionistischen Regimes: „Herzog hat großen Respekt vor Trump und hat stets seine bedingungslose Unterstützung und seine herausragende Rolle bei der Stärkung der Sicherheit Israels gelobt, aber jeder, der eine Begnadigung wünscht, muss offiziell und gemäß den Vorschriften einen Begnadigungsantrag stellen.“

Trump fordert die Begnadigung Netanjahus wegen eines Korruptionsfalls, während der Premierminister des Besatzungsregimes von internationalen Justizbehörden wegen der Begehung von Kriegsverbrechen in Gaza gesucht wird.