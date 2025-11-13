Iraks Premierminister kündigt Beginn der Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung an

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera kündigte der irakische Premierminister Muhammad Shia' al-Sudani den sofortigen Beginn von Gesprächen zur Bildung einer „leistungsfähigen Regierung“ an.

Er sagte, dass die Koalition „Aufbau und Entwicklung“ den ersten Platz bei der Abstimmung innehabe und diesen Platz mit den Bemühungen ihrer aufrichtigen Söhne beibehalten werde.

Der irakische Premierminister betonte: „Die künftige Regierung wird die Interessen aller Gruppen berücksichtigen, auch derjenigen, die die Wahl boykottiert haben.“