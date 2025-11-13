  1. Home
Iraks Premierminister kündigt Beginn der Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung an

13 November 2025 - 10:28
Der irakische Premierminister gab bekannt, dass die Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung begonnen haben.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera kündigte der irakische Premierminister Muhammad Shia' al-Sudani den sofortigen Beginn von Gesprächen zur Bildung einer „leistungsfähigen Regierung“ an.

Er sagte, dass die Koalition „Aufbau und Entwicklung“ den ersten Platz bei der Abstimmung innehabe und diesen Platz mit den Bemühungen ihrer aufrichtigen Söhne beibehalten werde.

Der irakische Premierminister betonte: „Die künftige Regierung wird die Interessen aller Gruppen berücksichtigen, auch derjenigen, die die Wahl boykottiert haben.“

