Warnung libanesischer Abgeordneter vor den expansionistischen Zielen der USA und Israels

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera sagte Ali al-Miqdad, Abgeordneter der Hisbollah-Fraktion im libanesischen Parlament, in einem Interview mit Al Jazeera: „Wir sehen uns mit einer amerikanisch-israelischen Entscheidung konfrontiert, die nicht nur den Südlibanon, sondern die gesamte Region ins Visier nimmt.“

Auch Nazih Matty, Abgeordneter der Fraktion der Partei „Al-Quwwat al-Lubnaniyya“ (Libanesische Kräfte), sagte dem katarischen Sender: „Die libanesische Armee muss für den Schutz des Landes verantwortlich sein.“