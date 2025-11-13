  1. Home
Warnung libanesischer Abgeordneter vor den expansionistischen Zielen der USA und Israels

13 November 2025 - 10:27
News ID: 1749907
Source: ABNA
Vertreter libanesischer Parteien warnten vor der expansionistischen Natur des zionistischen Regimes in der Region.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera sagte Ali al-Miqdad, Abgeordneter der Hisbollah-Fraktion im libanesischen Parlament, in einem Interview mit Al Jazeera: „Wir sehen uns mit einer amerikanisch-israelischen Entscheidung konfrontiert, die nicht nur den Südlibanon, sondern die gesamte Region ins Visier nimmt.“

Auch Nazih Matty, Abgeordneter der Fraktion der Partei „Al-Quwwat al-Lubnaniyya“ (Libanesische Kräfte), sagte dem katarischen Sender: „Die libanesische Armee muss für den Schutz des Landes verantwortlich sein.“

