Liste der Sitze schiitischer Parteien im irakischen Parlament veröffentlicht

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die irakische Nachrichtenseite „Al-Masala“ wurde basierend auf den bekannt gegebenen Ergebnissen die Zahl der Sitze schiitischer Parteien im gesamten Irak veröffentlicht.

Diesem Bericht zufolge belegt die Koalition für Wiederaufbau und Entwicklung mit 46 Sitzen den ersten Platz, Daulat al-Qanun (Rechtsstaat) mit 30 Sitzen den zweiten Platz, die Al-Sadiqun-Bewegung mit 27 Sitzen den dritten Platz und die Badr-Organisation mit 18 Sitzen den vierten Platz.

Ferner belegten Qawi ad-Dawla mit 18 Sitzen, Huqouq mit 6 Sitzen, Al-Asas mit 8 Sitzen, Ishraq Kanoun mit 8 Sitzen, At-Tasmeem mit 6 Sitzen und Abschir ya Iraq mit 4 Sitzen die nächsten Ränge in Bezug auf die höchste Stimmenanzahl unter den schiitischen Parteien.