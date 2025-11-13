  1. Home
Marker: Die Flucht von Israelis ist besorgniserregend

13 November 2025 - 10:26
News ID: 1749905
Source: ABNA
Die Zeitung „Marker“ warnte vor einer Zunahme des Phänomens der Flucht aus den besetzten Gebieten in den letzten zwei Jahren.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Shahab berichtete die Zeitung „Marker“, dass die Zahl der Zionisten, die aus den besetzten Gebieten fliehen, in den letzten zwei Jahren um 50 Prozent gestiegen sei; während die Zahl der in dieses Gebiet zurückkehrenden Zionisten sehr niedrig ist.

Der Bericht fügte hinzu, dass die Zahl der aus den besetzten Gebieten geflohenen Zionisten bis September 2025 56.000 Personen erreichen wird, was auf eine Eskalation des Phänomens der umgekehrten Migration aus dieser Region hinweist.

In dem Bericht wird betont, dass die Mehrheit der Auswanderer gebildete Zionisten sind und die meisten Menschen, die in die besetzten Gebiete einreisen, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind.

Dieser Bericht beschreibt den Gaza-Krieg und seine tiefgreifenden Folgen für die besetzten Gebiete als die wichtigsten Gründe für die Zunahme der umgekehrten Migration.

