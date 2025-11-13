Russlands Darstellung der Schwerpunkte der Konsultationen zwischen Lawrow und Araghchi

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Sputnik gab das russische Außenministerium heute, am Mittwoch, in einer Erklärung bekannt: „Ein Telefongespräch zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi hat stattgefunden.“

In der vom russischen Außenministerium zu diesem Thema veröffentlichten Erklärung heißt es: „Die Außenminister beider Länder tauschten sich über aktuelle bilaterale und regionale Fragen aus.“

Die Erklärung fügte hinzu: „Die Außenminister des Iran und Russlands forderten in dieser telefonischen Konsultation auch Kabul und Islamabad auf, die Gespräche zur Beilegung von Differenzen durch diplomatische Methoden und dialogorientierte Ansätze fortzusetzen.“