Neue US-Sanktionen gegen den Iran

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna hat das US-Finanzministerium am heutigen Mittwoch neue Sanktionen gegen den Iran veröffentlicht.

Die Website des US-Finanzministeriums behauptete diesbezüglich: „Heute sanktioniert das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums 32 in Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, China, Hongkong, Indien, Deutschland und der Ukraine ansässige Einzelpersonen und Unternehmen, die mehrere Beschaffungsnetzwerke zur Unterstützung der Produktion von ballistischen Raketen und unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) des Iran betreiben.“

Laut dieser Website behauptete John C. Hurley, der stellvertretende US-Finanzminister für Terrorismus und Finanzinformationen: „Weltweit nutzt Iran Finanzsysteme, um Komponenten für seine Atom- und konventionellen Waffenprogramme zu beschaffen! Auf Anweisung von Präsident Trump üben wir maximalen Druck auf den Iran aus, um der nuklearen Bedrohung Teherans ein Ende zu setzen.“

Die Behauptung Washingtons erfolgt, obwohl der Iran wiederholt erklärt hat, dass das Raketen- und UAV-Programm Teherans ausschließlich defensiver Natur sei und sein Atomprogramm friedlich sei.

Dies geschieht, während in den vergangenen Monaten, inmitten indirekter Konsultationen zwischen Teheran und Washington, die USA und die zionistischen Besatzer in einem Akt, der allen internationalen Konventionen widerspricht, den Iran angegriffen haben.