Al Mayadeen veröffentlichte eine Version des Berichts über die Zusammenarbeit Irans mit der Agentur

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna gab Al Mayadeen bekannt, eine Kopie des Berichts von Rafael Grossi, dem Generaldirektor der IAEO, über die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags und des Kairoer Abkommens bezüglich des Teheraner Atomprogramms durch den Iran erhalten zu haben.

Dem Bericht von Al Mayadeen zufolge hat "der Iran die Agentur darüber informiert, dass jegliche Zusammenarbeit mit der IAEO von einer Entscheidung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran abhängig sein wird."

Al Mayadeen fügte hinzu: "Der Bericht von Grossi weist darauf hin, dass die Agentur ihre kontinuierliche Kenntnis der vom Iran zuvor deklarierten Bestände an Nuklearmaterial verloren hat."

Der Fernsehsender zitierte Grossi weiter mit den Worten: "Die mangelnde Kenntnis und die Unfähigkeit der Agentur, die Menge des vom Iran produzierten und angesammelten hochangereicherten Urans zu überprüfen, ist Anlass zu ernster Besorgnis."