Araghchi: Das Problem des Westens liegt im wissenschaftlichen Fortschritt Irans, nicht bei Atomwaffen /Eslami: Wir werden nicht zulassen, dass sie Ärg

Abbas Araghchi erklärte am Montag: „Die Nuklearindustrie hat sich mittlerweile zu einer sehr großen Industrie entwickelt und schreitet in verschiedenen Bereichen rasant voran. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass sich diese Industrie auf die Urananreicherung beschränkt, werden in der iranischen Atomenergieorganisation und der Nuklearindustrie eine Reihe von Arbeiten und Aktivitäten durchgeführt und verfolgt, die in verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens, wie Medizin, Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft und Industrie, wirksam sind.“

Bei seinem Besuch bei der iranischen Atomenergieorganisation betonte Araghchi: „Die Nukleartechnologie ist in allen Sektoren und Bereichen präsent und trägt zur Entwicklung auf verschiedenen Ebenen bei. Dieses Wissen und diese Technologie haben die Wissenschaft in Iran beschleunigt und einen großen Beitrag bei verschiedenen Industriezweigen und in verschiedenen Lebensbereichen der Bevölkerung geleistet.“

Bezüglich des Problems der westlichen Staaten mit der iranischen Atomenergie erklärte Außenminister Araghchi: „Ihr Problem sind eigentlich nicht die Atomwaffen an sich, sondern vielmehr der Fortschritt dieser Wissenschaft in Iran. Das Land hat mit iranischen Wissenschaftlern und Experten auf einem sehr komplexen und sensiblen Forschungsgebiet, das vielfältige Anwendungsbereiche bei Gesundheit und Medizin, Industrie, Umwelt und Landwirtschaft umfasst, große Erfolge erzielt. Sie wollen dieses Monopol für sich behalten und benutzen deshalb die Atomwaffen als Vorwand.“

Araghchi betonte weiter: „Ihr Hauptziel ist es, Iran daran zu hindern, diese Fähigkeiten zu erlangen und alles unter ihrer eigenen Kontrolle zu behalten. Diese Technologie ist eine sehr komplexe und fortgeschrittene Wissenschaft und gilt als eine große Errungenschaft iranischer Wissenschaftler. Niemand kann diese Errungenschaften ignorieren oder übergehen.“

Er merkte an: „Meiner Meinung nach werden die westlichen Länder letztendlich keine andere Wahl haben, als Iran als wissenschaftliches Zentrum im Bereich der friedlichen Nuklearindustrie anzuerkennen.“

Eslami: Amerika will Irans Fortschritt behindern

Mohammad Eslami, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, betonte ebenfalls: „Es ist festzuhalten, dass die Amerikaner Irans Fortschritt durch ihre Einschüchterungsversuche behindern wollen; daher beabsichtigen wir, dieses Problem in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium zu lösen und diese Bedrohung für Iran zu beseitigen. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass unser Weg ungleichmäßig verläuft und Iran dadurch Schwierigkeiten bekommt.“