Einladung an Netanjahu nach New York; wird der israelische Premierminister verhaftet?

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Yaum berichtete die Zeitung „Maariv“, dass Anna Vornickof, ein Mitglied des New Yorker Stadtrats, eine offizielle Einladung an Netanjahus Büro geschickt und ihn gebeten habe, die Stadt zu besuchen.

Dies geschieht, obwohl der neue New Yorker Bürgermeister Zahran Mamdani zuvor erklärt hatte, Netanjahu werde verhaftet, sollte er in die Stadt kommen.

Dem Bericht zufolge forderte Vornickof Netanjahu in ihrem Brief auf, am 1. Januar 2026 und zum Beginn des neuen Jahres in New York zu sein. Sie drückte auch ihre Ablehnung gegenüber Mamdanis Äußerungen gegen Netanjahu aus.