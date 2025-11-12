Islamischer Dschihad: Wir sind verpflichtet, die Gefangenen gegen die Niedertracht der Zionisten zu verteidigen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shahab betonte die Islamische Dschihad-Bewegung in Palästina als Reaktion auf die Verabschiedung des vorläufigen Entwurfs des Gesetzes zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener in den Gefängnissen des zionistischen Regimes in der Knesset, dass diese Maßnahme nach der Anklage palästinensischer Gefangener wegen „Terrorismus“ vor den faschistischen Gerichten des zionistischen Regimes ein eskalierender und krimineller Akt im Rahmen des Völkermords und der organisierten Säuberung sei, die das Regime gegen das palästinensische Volk durchführe.

Gemäß dieser Erklärung enthüllt dieses Gesetz die Natur des zionistischen Regimes, das auf Rassismus und Unterdrückung aufgebaut ist, und beweist, dass alle seine Institutionen, einschließlich der Knesset und seines Justizsystems, kriminelle Werkzeuge sind, die zur Schikanierung des palästinensischen Volkes eingesetzt werden.

Der Islamische Dschihad fügt hinzu, dass, während die Sicherheitsinstitutionen des zionistischen Regimes, die Armee und die Siedler das palästinensische Volk ohne jegliche Rechenschaftspflicht oder Gerichtsverfahren töten, die Besatzer durch den Versuch, dieses Gesetz zu verabschieden, ein doppeltes Rechtssystem im Westjordanland schaffen wollen, das Palästinenser verurteilt und Siedlern und Besatzern vollständige Immunität gewährt.

Die Erklärung würdigte die Erklärungen und Positionen von Institutionen und Regierungen, die dieses neue kriminelle Verhalten verurteilt haben, und forderte die Einleitung ernsthafter Schritte zur Eindämmung dieses zunehmenden Verbrechens und die strafrechtliche Verfolgung der Minister des zionistischen Kabinetts und der Knesset-Mitglieder, die für die Verabschiedung dieses Verbrechens gestimmt haben, damit sie vor internationalen Gerichten wegen Anstiftung zu Kriegsverbrechen angeklagt werden.

Der Islamische Dschihad betonte: Die Gefangenen unseres Volkes in den Gefängnissen der Besatzer sind ein Vertrauensgut auf den Schultern der Nation, und die Widerstandskräfte werden keine Anstrengungen oder Mittel scheuen, um sie zu befreien. Wir fordern unser Volk auf, alle Formen des Widerstands gegen dieses Regime zu intensivieren, dessen moralische Niedertracht und unmenschliche Natur von Tag zu Tag offensichtlicher werden.