Zunehmende Bedrohungen und Angriffe gegen Schiiten in Syrien

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maalouma betonte der Syrien-Analyst Shawq Ibrahim, dass Schiiten in der Region Sayyida Zainab (a.s.) südlich von Damaskus mit zunehmenden Bedrohungen und Aggressionen konfrontiert sind, wobei eine Reihe ihrer Husseiniyat (Trauerzentren) in Brand gesteckt wurde.

Er fügte hinzu, dass die Bewohner dieser Region direkt bedroht werden. Die Schiiten im Irak und der ganzen Welt müssen den Schiiten Syriens in dieser sensiblen Phase zu Hilfe kommen. Die Alawiten stehen an der Seite der Schiiten gegen diese Verbrechen des Dschulani-Regimes.

Zuvor wurde auch berichtet, dass die Eskalation der sektiererischen Spannungen in den Vororten von Damaskus und der Region Zainabiyah (Sayyida Zainab) nach provokativen Äußerungen eines Imams in der Stadt Al-Hujeira zur Ausweitung offener Provokationen gegen Schiiten in der Region Zainabiyah führte. In diesem Zusammenhang fand in Damaskus eine Demonstration statt, die die Vertreibung der Schiiten aus Zainabiyah forderte.