Naim Qassem: Die USA wollen durch Israel die Rolle des Widerstands beenden

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Mayadeen gab Scheich Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah des Libanon, in seiner Rede am Märtyrertag unter dem Motto „Wenn wir Märtyrer werden, siegen wir“ bekannt: Dieser Festtag wird im Libanon allgemein gefeiert, und wir haben entschieden, dass sich Menschen an 11 Orten in verschiedenen südlichen Regionen versammeln, darunter Beirut, Baalbek, Hermel, Karak, Muaysera, Deir Qanoun An-Nahr, Harith, Mashghara, Nabatiyeh, Qadiyeh und Kafarman.

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah des Libanon fuhr fort: Die Hisbollah wurde auf den Prinzipien des Dschihad, der Würde, des Ruhmes des Libanon und der Unterstützung Palästinas gegründet. Von 2000 bis 2023 befanden wir uns in einem Zustand der Abschreckung. Die „Erste Schlacht“ diente als Barriere gegen die israelische Aggression, die an bestimmten Grenzen im Südlibanon gestoppt wurde. Das Oktober-Abkommen über die Stationierung der libanesischen Armee südlich des Litani ist für den Widerstand akzeptabel. Wir sind Sieger, weil die libanesische Armee südlich des Litani-Flusses präsent ist, sie sind unsere Söhne. In diesem Abkommen sind wir Gewinner, weil sich die Regierung verpflichtet hat, ihre Rolle zu spielen. Die USA haben ihre Verpflichtungen über Israel nicht umgesetzt, weil der Libanon im Falle eines israelischen Rückzugs seine Freiheit und Würde zurückgewinnen wird.

Scheich Naim Qassem sagte: Die USA und Israel mischen sich in die Zukunft des Libanon ein und diktieren seine Armee, Wirtschaft, Politik und Position. Die USA wollen durch Israel die Rolle des libanesischen Widerstands beenden und ihn der Aggression aussetzen.

Er stellte klar: Wir werden uns nicht ergeben und unsere Waffen nicht niederlegen.

Scheich Qassem sagte auch: Israel marschierte 1982 unter dem Vorwand, palästinensische Gruppen zu vertreiben, in den Libanon ein, aber der Libanon war bis 2000 von ihm besetzt. Israel schuf das, was es die „Freie Libanesische Armee“ nannte, und änderte dann ihren Namen in „Südlibanesische Armee“, um den Eindruck zu erwecken, das Problem im Libanon sei intern und habe nichts mit Israel zu tun; Israel zog sich im Jahr 2000 unter den Schlägen des Widerstands und dank des Märtyrers Ahmad Qasir und seiner Brüder in Erniedrigung aus dem Libanon zurück.

Scheich Qassem sagte auch: Die Hisbollah wurde auf der Idee des Dschihad, der Würde, des Ruhmes des Libanon und der Unterstützung Palästinas gegründet, und von 2000 bis 2023 befinden wir uns in einer Abschreckungssituation. Die Schlacht von „Uli al-Baas“ war ein Hindernis gegen den israelischen Überfall und stoppte dieses Regime an bestimmten Grenzen im Südlibanon.

Er fuhr fort: Das November-Abkommen hat einen akzeptablen Preis für den Widerstand, da es die Stationierung der libanesischen Armee südlich des Litani-Flusses beinhaltet. Wir profitieren von der Präsenz der libanesischen Armee südlich des Litani, da sie unsere Söhne sind. Wir sind die Gewinner dieses Abkommens, weil die Regierung sich verpflichtet hat, ihre Rolle zu spielen.

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah betonte: Die USA haben ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, weil der Libanon im Falle eines israelischen Rückzugs auch seine Freiheit und Würde zurückgewinnen wird. Die USA und Israel mischen sich in die Zukunft des Libanon ein, und wie seine Armee, Wirtschaft, Politik und Positionen sein sollen. Die USA wollen durch Israel die Rolle des libanesischen Widerstands beenden und dieses Land Aggressionen aussetzen. Sie üben Druck auf die Regierung aus, Zugeständnisse zu machen, ohne im Gegenzug etwas oder Garantien zu erhalten, sondern tun dies durch Aufwiegelung und Gewährung von Handlungsfreiheit für Israel.

Scheich Naim Qassem fuhr fort: Israel strebt die Herrschaft über den Libanon an und will, dass dieses Land zu Israels Hinterhof für die Ausweitung seiner Siedlungen als Teil des Plans „Groß-Israel“ wird. Sie erfinden jeden Tag neue Vorwände, von der Entwaffnung über die Wiederherstellung der Widerstandsfähigkeit bis hin zur Finanzierung, während ihr Hauptproblem die Existenz des Widerstands ist.