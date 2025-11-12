UNICEF: Israel blockiert die Einfuhr von Impfstoffen und Milchpulver in den Gazastreifen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur „Sputnik“ gab das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) bekannt, dass das zionistische Regime die Einfuhr lebensnotwendiger Güter in den Gazastreifen verhindert, von denen Impfstoffe und Milchpulver für Säuglinge die wichtigsten sind.

UNICEF stellte klar, dass die Organisation vor großen Herausforderungen steht, um 1,6 Millionen Spritzen und spezielle Solarkühlschränke zur Lagerung von Kinderimpfstoffen einzuführen.

Die Organisation fügte hinzu, dass diese Güter seit August dieses Jahres auf die Genehmigung zur Einfuhr warten.

UNICEF erklärte, dass angesichts der fragilen Waffenruhe in Gaza derzeit eine umfassende Impfkampagne für Kinder fortgesetzt wird.

Andererseits meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Sama unter Berufung auf das Gesundheitsministerium der Region, dass bisher 6.000 Fälle von Amputationen im Gazastreifen registriert wurden, die alle sofortige und langfristige Rehabilitationsprogramme benötigen.

Das Ministerium fügte hinzu, dass der Mangel an medizinischen Einrichtungen und Hilfsmitteln die Probleme der verwundeten Amputierten verschärft habe.

Das Ministerium teilte außerdem mit, dass etwa 25 Prozent dieser Fälle Kinder und 12,7 Prozent Frauen betreffen.