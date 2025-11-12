Verurteilung des Terroranschlags in Pakistan

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna verurteilte Ismail Baghaei, der Sprecher des Außenministeriums, den Terroranschlag vor einem Gerichtsgebäude in Islamabad, Pakistan, bei dem mehrere Menschen getötet und verletzt wurden, auf das Schärfste.

Der Sprecher des Außenministeriums sprach dem pakistanischen Volk und der Regierung, insbesondere den Familien der Opfer, sein Beileid aus und bat den allmächtigen Gott um Genesung und Gesundheit für die Verletzten des Vorfalls.

Unter Hinweis auf die prinzipielle Haltung der Islamischen Republik Iran, alle Formen und Erscheinungsformen des Terrorismus und des gewalttätigen Extremismus entschieden zu verurteilen, betonte der Sprecher des Außenministeriums die Notwendigkeit, das hässliche Phänomen des Terrorismus zu bekämpfen und auszumerzen, unter anderem durch die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit.