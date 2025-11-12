Larijani: Iran hat keine inhärente Feindschaft gegenüber dem Westen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna schrieb Ali Larijani, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, auf der Social-Media-Plattform X auf Englisch: „Nach der Revolution konzentrierte sich die iranische Politik auf die Wahrung nationaler Interessen und nicht auf eine Zusammenarbeit mit dem Westen um jeden Preis. Trotzdem blieb der Westen viele Jahre lang Irans Wirtschaftspartner.

Die Führer Irans hegten keine inhärente Feindschaft gegenüber dem Westen; vielmehr war es das politische und sicherheitspolitische Verhalten des Westens, das die Zusammenarbeit in eine Krise stürzte.“