Geheimdienst der IRGC: Amerikanisch-israelisches Sicherheitsnetzwerk zerschlagen

Laut der Nachrichtenagentur Abna heißt es in einer Erklärung des IRGC-Geheimdienstes: Durch die vom Geheimdienst der IRGC durchgeführten Maßnahmen wurde ein anti-sicherheitspolitisches Netzwerk unter der Führung der Spionagedienste der USA und Israels im Inland identifiziert und nach mehreren Phasen der Überwachung, Kontrolle und anderer nachrichtendienstlicher Maßnahmen zerschlagen.

Die Erklärung betonte: Das zionistische Regime, als Stellvertreterkraft der USA in der Region, hat nach dem Scheitern des 12-Tage-Krieges seine Politik und Pläne darauf ausgerichtet, die öffentliche Sicherheit zu stören, in der Hoffnung, die schändliche Niederlage im militärischen Bereich ausgleichen zu können.

In einem anderen Abschnitt der Erklärung des IRGC-Geheimdienstes heißt es: Das Regime hatte zu diesem Zweck ein Netzwerk aus getäuschten und vaterlandsverräterischen Elementen aufgebaut, um Ende Herbst 1404 (iranischer Kalender) die Sicherheit des Landes zu stören. Durch die göttliche Gnade und die Wachsamkeit der "Unbekannten Wächter des Imam Mahdi" im Geheimdienst der IRGC gerieten die Mitglieder dieses Netzwerks in eine nachrichtendienstliche Falle und wurden festgenommen.

Am Ende der Erklärung wurde mit der Betonung, dass diese Operation koordiniert in einer Reihe von Provinzen durchgeführt wurde und dabei Zellen, die mit dem zionistischen Regime in Verbindung standen und auf sicherheitsstörende Maßnahmen abzielten, getroffen wurden, verkündet: Ergänzende Berichte und Informationen zu diesem Netzwerk werden dem ehrenwerten iranischen Volk zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.