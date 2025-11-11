Ahmad al-Sharaa im Weißen Haus: Ein Besuch ohne Formalitäten mit versteckten Botschaften

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA – gab das syrische Außenministerium bekannt, dass die Vereinigten Staaten erneut ihre Unterstützung für das Erreichen eines Sicherheitsabkommens zwischen Israel und Syrien erklärt haben.

Diese Haltung wurde nach dem Treffen der Außenminister der USA, Syriens und der Türkei in Washington und während des offiziellen Besuchs des syrischen Präsidenten Ahmad al-Sharaa in den Vereinigten Staaten geäußert.

In diesem Zusammenhang erklärte US-Präsident Donald Trump, seine Regierung arbeite mit Israel an der Verbesserung der Beziehungen zu Syrien. Auf die Frage nach der Vergangenheit des syrischen Präsidenten, der bis vor kurzem auf der schwarzen Liste Washingtons als ehemaliger al-Qaida-Kommandant stand, sagte er: „Manche sagen, seine Vergangenheit sei turbulent gewesen… wir alle haben eine turbulente Vergangenheit.“

Der syrische Außenminister Assad al-Shaibani bezeichnete das Treffen zwischen al-Sharaa und Trump ebenfalls als „konstruktiv“ und sagte, bei dem Treffen sei die Unterstützung der nationalen Einheit Syriens und des Wiederaufbaus des Landes betont worden.

In einer Nachricht auf der sozialen Plattform „X“ schrieb er: „Dieses Treffen fand nach Monaten intensiver Vorbereitung statt und alle Aspekte des Syrien-Dossiers wurden überprüft.“

Ein Besuch ohne Formalitäten und der Fokus auf die Ergebnisse

Die Reise des Übergangspräsidenten Syriens, Ahmad al-Sharaa, in die Vereinigten Staaten war von einem kühlen und kalkulierten Empfang seitens Washingtons begleitet; er betrat das Weiße Haus durch den Hintereingang. Dies ist ein Zeichen für die bedingten Beziehungen Amerikas und einen experimentellen Prozess auf dem Weg zur politischen Normalisierung.

Die libanesische Zeitung „Al-Akhbar“ schrieb: Während die syrischen Übergangsbeamten diesen Besuch als historisch und als die erste Präsenz eines syrischen Präsidenten auf amerikanischem Boden beschrieben, empfing die US-Regierung al-Sharaa ohne jegliche offizielle Formalitäten. Sein Treffen mit US-Präsident Donald Trump fand hinter verschlossenen Türen statt, und wichtige Details wurden nicht veröffentlicht.

Das Weiße Haus veröffentlichte lediglich eine kurze Erklärung, in der es hieß, Trump habe al-Sharaa getroffen. Gleichzeitig erinnerte das US-Finanzministerium daran, dass alle gegen Syrien verhängten Sanktionen, einschließlich der präsidialen Sanktionen und des „Caesar-Gesetzes“, ausgesetzt wurden.

In einer vom syrischen Präsidialamt veröffentlichten Erklärung heißt es, das Treffen habe in Anwesenheit der Außenminister beider Länder, Assad al-Shaibani und Marco Rubio, stattgefunden und die Gespräche hätten sich auf die bilateralen Beziehungen, Wege zu deren Entwicklung sowie gemeinsame regionale und internationale Fragen konzentriert.

Dieser Besuch fand nach umfassenden Vorbereitungen seitens Washington statt, einschließlich der Streichung der Namen von Ahmad al-Sharaa und seinem Innenminister von der Terrorliste des Sicherheitsrates. Als Ziel dieser Maßnahmen wurde die Schaffung einer Grundlage für den Beitritt der syrischen Übergangsregierung zur internationalen Anti-ISIS-Koalition und die Aufnahme einer neuen Runde syrisch-israelischer Verhandlungen genannt. Thomas Barrack, der Sondergesandte der USA für Syrien, äußerte die Hoffnung, dass bis Ende dieses Jahres ein Abkommen zwischen Damaskus und Tel Aviv unterzeichnet werde; ein Abkommen, das zur Normalisierung der Beziehungen führen könnte.