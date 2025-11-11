Mögliches Abkommen zwischen Washington und Ankara: Türkische Präsenz in Syrien im Austausch für Nichteinmischung in Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA – haben israelische Medienquellen über die Möglichkeit eines Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei berichtet, wonach Washington der türkischen Präsenz in Syrien zustimmt, unter der Bedingung, dass Ankara auf eine Beteiligung am Gazastreifen verzichtet; ein Abkommen, das auf Israels Widerstand gegen die Präsenz der Türkei in Gaza gestoßen ist.

Einem Bericht des Senders „Israel News 24“ zufolge prüft die US-Regierung einen Plan, wonach die Türkei im Austausch für den Verzicht auf eine Beteiligung in Gaza die Erlaubnis für eine militärische oder politische Präsenz in Syrien erhalten soll.

Amichai Stein, der Redakteur für diplomatische Angelegenheiten des Senders, erklärte, dass die Türkei in den letzten Wochen alte Stützpunkte der syrischen Armee untersucht habe, um einen geeigneten Ort für ihre Stationierung zu finden.

Stein fügte hinzu: „Dieses Abkommen bedeutet, dass die Türkei von einer Präsenz in Gaza ausgeschlossen wird, weil Israel dagegen ist, aber man kann den USA nicht zweimal ‚Nein‘ sagen; das heißt, Israel kann nicht sowohl gegen die Präsenz der Türkei in Gaza als auch gegen ihre Präsenz in Syrien sein.“

Er betonte, dass die Präsenz der Türkei in Syrien für Ankara von entscheidender Bedeutung sei und die türkischen Behörden nicht beabsichtigen, dieses Ziel aufzugeben. Aus diesem Grund strebe Washington eine Art „Kompensation“ für die Türkei an, indem es die Präsenz in Syrien erlaube.

Gleichzeitig berichtete Stein über den Wunsch der US-Regierung, eine neue Gesprächsrunde zwischen Syrien und Israel zu beginnen. Er behauptete auch, dass die Differenzen zwischen den Parteien nicht sehr groß seien und einige Probleme gelöst werden könnten, obwohl es Herausforderungen gebe, aber keine grundlegenden Meinungsverschiedenheiten erkennbar seien.