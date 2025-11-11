Militärische Bewegungen des zionistischen Regimes in der Umgebung von Quneitra

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen erklärten lokale Quellen in der syrischen Quneitra, dass Truppen der Armee des zionistischen Regimes, unterstützt von israelischen Armeehubschraubern, in die Stadt „Jabbatha Al-Khashab“ in der Umgebung von Quneitra im Süden Syriens eingedrungen seien.

Syrische Quellen berichteten, dass die feindlichen zionistischen Truppen nach dem Eindringen in das Dorf Jabbatha Al-Khashab in der nördlichen Umgebung von Quneitra die Häuser der syrischen Bürger durchsucht hätten.

Die Truppen der Armee des zionistischen Regimes drangen am Sonntag ebenfalls in die Dörfer Al-Mushairfeh und Ufania sowie in die Stadt Al-Ajraf in der Umgebung von Quneitra ein.

Einige Tage zuvor waren auch Militärs des zionistischen Regimes in die Umgebung der Dörfer Al-Hurriyah und Ufania in der nördlichen Umgebung von Quneitra eingedrungen.

Es ist anzumerken, dass das zionistische Regime seit dem Sturz des früheren Regimes in Syrien umfassende Angriffe auf Syrien durchgeführt hat und vor kurzem unter dem Vorwand, die Drusen zu unterstützen, Gebiete von Damaskus bombardiert hat.

Seit dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad hat die Armee dieses Regimes die Pufferlinie zwischen dem besetzten Golan und Syrien überschritten und die Besetzung der dem Golan nahegelegenen Gebiete in den Provinzen Daraa und Quneitra fortgesetzt.