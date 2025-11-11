Vorläufige Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener in Israel

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA hat das Parlament des zionistischen Regimes gestern Abend in seiner ersten Lesung den von einem sionistischen Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener angenommen.

Es wird erwartet, dass dieser Entwurf in der nächsten Phase in den Fachausschüssen des Parlaments des zionistischen Regimes geprüft wird.

In der ersten Phase der Verabschiedung dieses Entwurfs stimmten 30 Abgeordnete dafür und 19 Abgeordnete dagegen.

Nach seiner vorläufigen Verabschiedung war Itamar Ben-Gvir, der Minister für innere Sicherheit des zionistischen Regimes, überglücklich und verteilte Süßigkeiten im Parlament!

Gemäß diesem Gesetz wird jeder hingerichtet, der einen Zionisten mit „rassistischen“ Zielen und zur Beschädigung des Images des zionistischen Regimes tötet. Dieses Urteil kann auch in einem Militärgericht durch die Meinung einer Anzahl von Richtern und nicht durch deren einstimmige Entscheidung erlassen werden und ist nicht reduzierbar.

Gestern betonten neun palästinensische Menschenrechtsorganisationen in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Behörden des zionistischen Besatzungsregimes seit Jahren Hinrichtungen mit verschiedenen Methoden durchführen, auch schon vor der Verabschiedung eines offiziellen Gesetzes.

Diese Rechtsorganisationen fügten hinzu, dass der gefährlichste Aspekt dieses Gesetzes seine Rückwirkung sei, die im Strafrecht beispiellos ist und nach der Verabschiedung rückwirkend angewandt werden soll.

In der Erklärung heißt es weiter, dass das Kabinett des zionistischen Regimes und insbesondere Itamar Ben-Gvir, der Minister für innere Sicherheit dieses Regimes, durch die Verabschiedung dieses Gesetzes „eine rechtliche Deckung für Massenhinrichtungen“ schaffen wollen, die Hunderte von palästinensischen Gefangenen, einschließlich Mitgliedern der Qassam-Brigaden, die während oder nach der Operation vom 7. Oktober 2023 festgenommen wurden, betreffen könnte.