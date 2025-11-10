Maduro: Wir werden keine Vormundschaft akzeptieren

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Mayadeen sagte „Nicolás Maduro“ in einer Botschaft an den Gipfel der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) und der Europäischen Union: „Ich fordere die Führer auf, diesen Gipfel in eine entschlossene Aktion zur Verkündung der bedingungslosen Verteidigung unseres Amerikas zu verwandeln.“

Er fügte hinzu: „Venezuela erklärt absolut klar, dass es keinerlei Vormundschaft akzeptiert und auch nicht akzeptieren wird.“

Es ist zu beachten, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump unter dem Vorwand des Kampfes gegen Drogenhändler einen Krieg gegen Venezuela begonnen und einige Ziele in diesem Land bombardiert hat. Gleichzeitig mit diesen Angriffen hat die USA Venezuela auch politisch unter Druck gesetzt, um Maduro von der Macht zu entfernen und seinen Einfluss in der Region einzudämmen.