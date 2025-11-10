Flucht von Venezolanern aus den Vereinigten Staaten; Amerika ist nicht länger sicher für Flüchtlinge

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Washington Post, und obwohl Hunderttausende Venezolaner in den letzten Jahren in die USA eingewandert waren und einige von ihnen sogar bereit waren, in diesem Land Asyl zu erhalten, setzte die US-Einwanderungsbehörde ihnen eine Frist bis zum vergangenen Freitag, um das Territorium der Vereinigten Staaten zu verlassen.

Die amerikanische Zeitung schrieb: „Hunderttausende in den USA lebende venezolanische Bürger sind nach Ablauf der Frist der Einwanderungsbehörde gezwungen, die Vereinigten Staaten zu verlassen oder einen Weg zu finden, ihren Aufenthalt fortzusetzen. Viele dieser Personen schließen ihre Unternehmen, verkaufen ihre Häuser und bereiten sich auf die Ausreise aus Amerika vor.“

Der Status des vorübergehenden Schutzes für ausländische Staatsbürger in Krisensituationen in ihrem Land ermöglicht es Migranten, in Notfällen in den USA zu bleiben. Am vergangenen Freitag lief der Status des vorübergehenden Schutzes für venezolanische Bürger aus. Die US-Regierung schränkt den Zugang zu Asylprivilegien ein, stoppt Rentenprogramme und beendet die humanitäre Unterstützung für Bürger Venezuelas, Honduras und Nicaraguas.

Daten zeigen, dass die US-Einwanderungsbehörde die Zahl der Festnahmen und die Anwendung ihrer Migrationspolitik drastisch erhöht und die Kapazität der Hafteinrichtungen verdoppelt hat. Darüber hinaus hat der US-Kongress ein Budget von fast 170 Milliarden Dollar für die Grenzsicherheit und die Umsetzung der Migrationspolitik genehmigt.

Gruppen zur Verteidigung der Rechte von Migranten und einige internationale Organisationen haben diesen Schritt kritisiert und zu mehr Unterstützung für gefährdete Migranten aufgerufen.