Trump: Biden hat Amerika an den Rand des Ruins gebracht

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb US-Präsident Donald Trump in seinem sozialen Netzwerk namens „Truth Social“: „Der schläfrige Joe Biden war mit Abstand der schlechteste Präsident in der amerikanischen Geschichte. Biden, der durch die korruptesten Wahlen, die die Vereinigten Staaten je gesehen haben, an die Macht kam, überwachte eine Reihe beispielloser Katastrophen, die unser Land an den Rand des Ruins brachten. Seine Politik verursachte die höchste jemals verzeichnete Inflation und führte zu einem Verlust von über 20 Prozent des Wertes des US-Dollars in 4 Jahren.“

Der US-Präsident fuhr fort: „Seine Kapitulation in Afghanistan war eines der demütigendsten Ereignisse in der amerikanischen Geschichte. Russland marschierte in die Ukraine ein, als es Bidens verheerende Schwäche sah. Joe Biden, dem sowohl der Spitzname ‚Schläfrig‘ als auch ‚Invalide‘ gegeben wurde, geriet unter die Kontrolle seiner radikalen Betreuer. Sie und ihre Verbündeten in den Fake News Medien versuchten, seinen schweren mentalen Verfall und seinen beispiellosen Gebrauch des Autopen zu verbergen. Er verließ sein Amt, indem er umfassende Begnadigungen für Verbrecher und radikale demokratische Schläger sowie für Mitglieder der kriminellen Biden-Familie erließ.“