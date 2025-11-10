Aoun an die amerikanische Delegation: Bedingung für Verhandlungen ist die Einstellung der Feindseligkeiten

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte der Präsident des Libanon, „Joseph Aoun“, bei einem Treffen mit einer amerikanischen Delegation: „Die Option der Verhandlungen ergibt sich aus der Tatsache, dass der Krieg keine Ergebnisse gebracht hat.“

Er fügte hinzu: „Die Verhandlungen erfordern ein günstiges Umfeld und, was am wichtigsten ist, die Einstellung der Feindseligkeiten und das Erreichen von Stabilität im Süden.“

Der Sender „Al Hadath“ hatte heute angekündigt, dass eine Delegation des US-Finanzministeriums heute in Beirut mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun zusammentreffen werde.

In der Zwischenzeit berichtete der englische Teil des Senders Al Hadath unter Berufung auf seine Quellen, dass auch zwei hochrangige Beamte des Weißen Hauses heute nach Beirut reisen würden.

Dieser Sender behauptete, dass die amerikanischen Beamten eine scharfe Botschaft von Washington an die libanesische Regierung bezüglich der Hisbollah übermitteln.

Das US-Finanzministerium kündigte auch an, dass die Delegation nach Europa und in die Region reisen werde, um, wie behauptet, Wege zu prüfen, „Druck auf Iran auszuüben“.

Der Kanal Kan des zionistischen Regimes gab ebenfalls bekannt, dass „Israel“ die amerikanischen Beamten, die die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens mit dem Libanon überwachen, gewarnt habe, dass die Hisbollah in den letzten Wochen Hunderte von Raketen aus Syrien in den Libanon verlegt, ihre beschädigten Raketenabschussrampen wiederhergestellt und Tausende neuer Kämpfer rekrutiert habe; eine Maßnahme, die laut Tel Aviv einen klaren Verstoß gegen die Entscheidung der libanesischen Regierung zur Entwaffnung der Hisbollah darstellt.

Dem Bericht zufolge hat „Israel“ über die Amerikaner eine Botschaft an die libanesische Armee übermittelt und behauptet: „Sie handeln nicht ausreichend gegen die Hisbollah, daher wird Israel seine Angriffe im Libanon fortsetzen.“