Hochrangiges Hamas-Mitglied: Wir halten uns an das Waffenstillstandsabkommen

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte „Ali Baraka“, ein prominentes Mitglied der Hamas-Bewegung: „Wir sehen uns zur erfolgreichen Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens verpflichtet.“

Er fügte hinzu: „Wir haben uns mit der ägyptischen Seite auf die Bildung eines Komitees zur Verwaltung des Gazastreifens geeinigt, aber die Besatzer verhindern dessen Einrichtung.“

Die Aggressionen des zionistischen Regimes gegen den Gazastreifen dauerten in den letzten Stunden an, trotz der Behauptungen der USA und Tel Avivs, in diesem Streifen sei eine Waffenruhe in Kraft getreten.

Andererseits erklärte die Organisation Ärzte ohne Grenzen, dass die Lage Tausender palästinensischer Patienten, die keinen Zugang zu Behandlung haben, sehr ernst sei und sie so schnell wie möglich behandelt werden müssten.