Mangel an Tausenden von Kampftruppen in der Armee des zionistischen Regimes

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna erklärte die Armee des zionistischen Regimes, dass sie 12.000 neue Kräfte rekrutieren müsse.

Dem Bericht zufolge betonte die zionistische Besatzungsarmee, dass sie mindestens siebentausend aktive Soldaten für Kampfeinheiten benötige.

Dies geschieht, während sich die Krise des Personalmangels in der Armee des zionistischen Regimes bereits seit langem verschärft hat, da die meisten jungen Zionisten den Dienst in der Armee verweigern, angesichts der Zermürbung des Gaza-Krieges und der hohen Verluste in den Reihen der Besatzer.

Die sogenannten Haredi-Zionisten sehen sich ebenfalls von der Armee befreit und lehnen dieses Thema strikt ab.