Lapid gibt die Brutalität zionistischer Siedler zu

Laut der Nachrichtenagentur Abna gab Yair Lapid, der Führer der Opposition im zionistischen Regime, unter Anerkennung der Brutalität zionistischer Siedler gegen die Bewohner des Westjordanlandes zu, dass diese Angriffe seit langem außer Kontrolle geraten sind.

Er fügte hinzu, dass die Armee des zionistischen Regimes im Westjordanland eingreifen müsse. Dies geschieht, obwohl die Angriffe der zionistischen Siedler gegen die Bewohner dieser Region mit Unterstützung zionistischer Militärs stattfinden.

Vor Kurzem räumte Farhan Haq, stellvertretender Sprecher des UN-Generalsekretärs, ein, dass die Angriffe zionistischer Siedler auf die Bewohner des Westjordanlandes laut Berichten des Büros für humanitäre Angelegenheiten der Organisation im vergangenen Oktober 264 Fälle erreichten, was die höchste monatliche Zahl in den letzten 20 Jahren darstellt.

Er fügte hinzu, dass diese Angriffe zum Tod (Märtyrertod) einer Reihe von Palästinensern und zur Zerstörung ihres Eigentums geführt hätten.

Haq stellte klar, dass die Aggressionen der zionistischen Siedler zur Vertreibung von 3.200 Palästinensern aus ihren Häusern sowie zum Tod (Märtyrertod) und zur Verletzung Hunderter weiterer geführt hätten.

Er erklärte, diese Zionisten fällen Olivenbäume und setzen Autos und Häuser von Palästinensern in Brand. Außerdem seien bei diesen Angriffen in diesem Jahr 42 palästinensische Kinder ums Leben gekommen.