Mexiko: Vorwurf der USA und Israels gegen Iran ist unbegründet

Laut der Nachrichtenagentur Abna und basierend auf der auf der Nachrichten-Website des mexikanischen Außenministeriums veröffentlichten Erklärung, haben dieses Ministerium sowie das mexikanische Innenministerium betont, dass sie keine Berichte über einen angeblichen Angriff der Islamischen Republik Iran auf Einat Kranz Neiger, die Botschafterin des israelischen Regimes in Mexiko, erhalten haben.

In der Erklärung heißt es weiter: Das mexikanische Außenministerium bekräftigt seinen Wunsch, eine offene Kommunikation mit allen in diesem Land ansässigen diplomatischen Vertretungen aufrechtzuerhalten.

Das mexikanische Innenministerium erklärte außerdem in einer separaten Mitteilung, dass es bereit sei, respektvoll und koordiniert mit allen Sicherheitsinstitutionen anderer Länder zusammenzuarbeiten, vorausgesetzt, diese stellen eine entsprechende Anfrage.

Die USA und das zionistische Regime hatten am Freitag behauptet, der Iran habe vor einigen Monaten versucht, den Botschafter dieses Regimes in Mexiko zu ermorden.