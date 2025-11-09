  1. Home
Präsident Kolumbiens: Trump und Rubio, Sie sind Lügner

9 November 2025 - 10:01
News ID: 1748273
Source: ABNA
Der Präsident Kolumbiens bezeichnete den Präsidenten und den Außenminister der USA als Lügner und sagte, dass ihre Behauptung, sie würden Drogenschmuggler in der Karibik töten, eine reine Lüge sei.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender „Al-Mayadeen“ bezeichnete Gustavo Petro, der Präsident Kolumbiens, in einer scharfen Äußerung gegen Donald Trump (Präsident) und Marco Rubio (Außenminister) der USA, diese als Lügner und sagte: „Trump und Rubio, Sie und Ihre Freunde lügen, denn diejenigen, die Sie töten, sind keine Drogenschmuggler.“

Petro fügte hinzu, dass in der heutigen Welt die Demokratie tot sei und die Wildheit die Oberhand gewinne.

Diese Äußerungen des kolumbianischen Präsidenten folgen auf die zunehmenden Angriffe Washingtons im Pazifischen Ozean und deren Behauptungen, Boote mit Drogen anzugreifen.

