US-Beamte überbringen der libanesischen Regierung eine scharfe Botschaft bezüglich der Hisbollah

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA berichtete der Sender „Al-Hadath“, dass eine Delegation des US-Finanzministeriums heute (Sonntag) in Beirut mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun zusammentreffen soll.

In der Zwischenzeit berichtete auch die englischsprachige Abteilung von Al-Hadath unter Berufung auf ihre Quellen, dass zwei hochrangige Beamte des Weißen Hauses ebenfalls heute nach Beirut reisen werden.

Diese beiden amerikanischen Beamten überbringen der libanesischen Regierung eine scharfe Botschaft Washingtons in Bezug auf die Hisbollah.

Das US-Finanzministerium kündigte auch an, dass diese Delegation nach Europa und in die Region reisen werde, um die angeblichen Wege zur Druckausübung auf den Iran zu prüfen.

Andererseits berichtete der Kan-Sender des zionistischen Regimes, dass „Israel“ die amerikanischen Beamten, die die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens mit dem Libanon überwachen, gewarnt habe, dass die Hisbollah in den letzten Wochen Hunderte von Raketen von Syrien in den Libanon verlegt, ihre beschädigten Raketenabschussrampen wieder aufgebaut und Tausende neuer Kräfte rekrutiert habe; eine Aktion, die laut Tel Aviv einen eindeutigen Verstoß gegen die Entscheidung der libanesischen Regierung zur Entwaffnung der Hisbollah darstellt.

Dem Bericht zufolge hat „Israel“ über die Amerikaner eine Botschaft an die libanesische Armee übermittelt und behauptet: Sie unternehmen nicht genug Schritte gegen die Hisbollah, daher werde Israel seine Angriffe im Libanon fortsetzen.