Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Ma'an leben die in den besetzten Gebieten ansässigen Zionisten nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ weiterhin in Angst und Schrecken. Die hebräischsprachige Zeitung Maariv berichtete, dass die Bewohner der Stadt Eilat im Süden dieser Region Angst vor der Anwesenheit jordanischer Arbeiter unter ihnen haben.

Dem Bericht zufolge reisen jordanische Arbeiter jeden Morgen in die Region ein, um in Eilat zu arbeiten; die Operation „Al-Aqsa-Flut“ hat dazu geführt, dass die Zionisten diese Arbeiter als „Zeitbomben“ betrachten und weiterhin in Angst und Schrecken leben. Einer dieser Zionisten gab in einem Gespräch mit Maariv zu, dass die jordanischen Arbeiter sie nicht mögen.

Neben den in den besetzten Gebieten lebenden Zionisten sind auch Zionisten außerhalb dieser Region in verschiedenen Ländern mit einer wachsenden weltweiten Ablehnung konfrontiert, was kürzlich durch eine Nachricht über die Blockade einer großen Anzahl von Zionisten in einem der Häfen Griechenlands belegt wurde.