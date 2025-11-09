Der Guardian enthüllt: Israels berüchtigtes unterirdisches Gefängnis zur Folter von Palästinensern

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA enthüllte die britische Zeitung The Guardian in einem Exklusivbericht, dass das zionistische Regime Dutzende von Palästinensern aus dem Gazastreifen im unterirdischen Gefängnis „Rakefet“ der Ayalon-Gefängniskomplex festhält. Diese palästinensischen Gefangenen sind von Sonnenlicht und jeglichem Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten.

Der Bericht besagt, dass sich diese palästinensischen Gefangenen nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen unter Bedingungen der vorsätzlichen Folter befinden. Zum Beispiel sind unter ihnen eine Krankenschwester und ein Lebensmittelverkäufer, der erst 18 Jahre alt ist – Zivilisten, denen keine Anklage zur Last gelegt wird. Sie werden, wie in anderen Haftanstalten des zionistischen Regimes, geschlagen.

Weiterhin betont der Bericht, dass das betreffende Gefängnis in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts zur Unterbringung von Mitgliedern zionistischer Verbrecherbanden gebaut wurde. Dieses berüchtigte Gefängnis war geschlossen worden, wurde jedoch auf Anweisung von Itamar Ben-Gvir, dem Minister für Nationale Sicherheit des zionistischen Regimes, nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ wiedereröffnet. Ben-Gvir hat sich wiederholt mit der Misshandlung palästinensischer Gefangener gebrüstet. Diese Gefangenen sind Schlägen und Angriffen von Hunden ausgesetzt und werden von Behandlung und ausreichender Nahrung ferngehalten.