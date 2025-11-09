Zionistischer Analyst: Vollständige Entwaffnung der Hisbollah und der Hamas ist unmöglich

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Yedioth Ahronoth gab Michael Milshtein, Leiter der Vereinigung für Palästinastudien an der Universität Tel Aviv, zu, dass die vollständige Entwaffnung der Hisbollah und der Hamas auf große Hindernisse bei der Umsetzung stößt.

Er fügte hinzu, dass die Erreichung dieses Ziels eine ausgedehnte Besetzung des Südlibanon und möglicherweise des Gazastreifens sowie die langfristige Präsenz zionistischer Soldaten in diesen beiden Gebieten erfordere, was letztendlich schwere politische, militärische und wirtschaftliche Folgen für Tel Aviv haben werde.

Milshtein erklärte, man müsse militärische und politische Illusionen zur Erreichung unrealistischer Ziele aufgeben, da die einseitige Festlegung solcher Ziele zu langwierigen Kriegen führen könne, die die internationale Stellung des zionistischen Regimes weiter schwächen und es in Sümpfe ohne Ende führen würden. Man dürfe keine Parolen wie „Zerstörung der Hisbollah“ ausgeben, da sich daraufhin die Frage stelle, ob dieses Motto umsetzbar ist und welche praktischen Ergebnisse es hat.