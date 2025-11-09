Die gefährlichste Bedrohung für Israel laut Golan

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm berichtete, sagte Yair Golan, Vorsitzender der sogenannten „Demokraten“-Partei im zionistischen Regime, während der gestrigen Proteste in den besetzten Gebieten: „Wir treten in das Wahljahr ein, und diese Phase ist sehr sensibel. Das Kabinett Netanjahu gilt als das gescheitertste Kabinett in der Geschichte Israels.“

Er fügte hinzu: „Das Kabinett Netanjahu gilt als die gefährlichste existenzielle Bedrohung für Israel.“

Die Organisatoren dieser Proteste kündigten ebenfalls an, dass sie ihre Demonstrationen in den besetzten Gebieten fortsetzen würden. Sie verwiesen auch auf die Machenschaften des Kabinetts Netanjahu gegen das Justizsystem und die Verhinderung der Bildung eines Untersuchungsausschusses bezüglich der Operation „Al-Aqsa-Flut“.