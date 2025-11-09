Ghalibaf: USA müssen die Folgen der Aggression gegen Iran tragen

Laut einem Bericht des ABNA-Korrespondenten sagte Mohammad Bagher Ghalibaf in seiner Rede vor der Tagesordnung der heutigen offenen Sitzung des Islamischen Konsultativrates (Sonntag, 18. Aban): „Nach dem Eingeständnis des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, direkte Verantwortung für die Aggression des zionistischen Regimes gegen Iran zu tragen, was einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht, die Charta der Vereinten Nationen und die nationale Souveränität unseres Landes darstellt, verurteile ich im Namen des lieben und ehrenwerten iranischen Volkes diese abscheuliche Tat auf das Schärfste und erkläre, dass die Regierung der Vereinigten Staaten gemäß dem Völkerrecht die rechtlichen, politischen und militärischen Folgen dieser offenkundigen Aggression, die zum Märtyrertod einer großen Zahl unserer Bürger geführt hat, tragen muss.“

Ghalibaf betonte: „Das iranische Volk steht mit Einheit und Autorität jeder Bedrohung entgegen und wird die Aggressoren für ihre aggressiven Handlungen zur Rechenschaft ziehen.“

Er fuhr fort: „Ich halte es auch für notwendig, dem Volk und den Vertretern einen Bericht über meine jüngste Reise in das brüderliche Nachbarland Pakistan vorzulegen. Diese Reise wurde auf Wunsch des Revolutionsführers an das Parlament und im Rahmen der parlamentarischen Diplomatie auf Einladung des Sprechers der pakistanischen Nationalversammlung durchgeführt.“

Der Parlamentssprecher fügte hinzu: „Eines der Ziele dieser Reise war es, die Botschaft des Dankes des Volkes und des Revolutionsführers für die Unterstützung des Parlaments und der Beamten, insbesondere des pakistanischen Volkes, zu übermitteln, und das andere Ziel war die Stärkung der wirtschaftlichen, kulturellen und sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.“

Ghalibaf stellte klar: „Pakistan hat für Iran eine hohe strategische Bedeutung in verschiedenen wirtschaftlichen, kulturellen und sicherheitspolitischen Bereichen, da die Handelsbedürfnisse der beiden Länder sich ergänzen, ihre kulturellen Gemeinsamkeiten sehr tief sind, wichtige Kapazitäten für Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit erreicht werden können und die geografische Lage des Landes eine Brücke sein kann, um Iran mit Ostasien und darüber hinaus zu verbinden.“

Er wies darauf hin: „Während dieser dreitägigen Reise traf die iranische Parlamentsdelegation zur Verfolgung der genannten Ziele mit hochrangigen pakistanischen Beamten zusammen, nämlich dem Sprecher der Nationalversammlung, dem amtierenden Präsidenten und dem Sprecher des Senats, dem Premierminister und dem Kommandeur der Armee dieses Landes, und es fanden auch zwei freundliche Treffen mit iranischen und pakistanischen Wirtschaftsakteuren sowie politischen und kulturellen Eliten statt.“