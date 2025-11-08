  1. Home
Ungarn von russischen Ölsanktionen befreit

8 November 2025 - 09:17
News ID: 1747779
Source: ABNA
Der US-Präsident hat Ungarn von den russischen Ölsanktionen ausgenommen.

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass US-Präsident Donald Trump Ungarn von den russischen Ölsanktionen befreit habe.

Trump hatte Stunden zuvor bei einem Treffen mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán im Weißen Haus gesagt, er prüfe die Befreiung des Landes von den Sanktionen wegen des Kaufs von Öl aus Russland.

Der US-Präsident wich einer direkten Antwort auf die Frage aus, ob Ungarn der Kauf von russischem Öl „erlaubt“ werden sollte.

