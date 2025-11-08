USA streichen den Namen Jolani von der Sanktionsliste

Laut der Nachrichtenagentur Abna gab Tommy Pigott, stellvertretender Sprecher des US-Außenministeriums, bekannt: „Am 6. November verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine auf Initiative der Vereinigten Staaten entworfene Resolution zur Streichung der Namen von Ahmad al-Sharaa und Anas Hassan Khattab, dem syrischen Innenminister, von der Sanktionsliste.“

Er fügte hinzu: „Heute hat der Außenminister der Vereinigten Staaten beschlossen, Ahmad al-Sharaa, der unter dem Namen Muhammad al-Jolani gemäß der Executive Order 13224 auf der Liste der ‚Speziell Benannten Globalen Terroristen‘ (SDGT) aufgeführt war, von dieser Liste zu streichen. Das US-Finanzministerium streicht außerdem Anas Hassan Khattab gemäß derselben Executive Order (in ihrer geänderten Fassung) von der SDGT-Liste.“