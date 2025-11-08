Trump: Der Krieg in der Ukraine wird enden

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera sagte US-Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán: „Orbán und ich sind uns einig, dass der Krieg in der Ukraine enden wird.“

Er fügte hinzu: „Orbán und ich werden über die Situation in der Ukraine und das Thema Energieversorgung sprechen. Wir prüfen, ob Ungarn von den russischen Ölsanktionen ausgenommen werden kann.“

Der US-Präsident erklärte, er werde mit Orbán über die Möglichkeit eines Treffens mit Putin sprechen, und bemerkte: „Die Fortsetzung der Konflikte in der Ukraine ist der Grund dafür, dass ein Gipfeltreffen mit Putin bisher nicht stattgefunden hat.“

In einem anderen Teil seiner Äußerungen sagte Trump: „Ich habe den Ukraine-Krieg von dem früheren US-Präsidenten Joe Biden geerbt, aber ich bin entschlossen, ihn zu beenden, so wie ich acht frühere Konflikte beendet habe.“

Über die Aussichten auf eine Einigung in der Ukraine sagte der US-Präsident: „Manchmal muss man den Parteien erlauben zu kämpfen, aber der Konflikt wird in nicht allzu ferner Zukunft enden.“

Als Antwort auf die Frage eines Journalisten nach der Möglichkeit eines Treffens mit Präsident Putin in Budapest sagte er: „Es gibt immer eine gute Gelegenheit für ein Treffen.“

Trump wich einer direkten Antwort auf die Frage aus, ob Ungarn der Kauf von russischem Öl „erlaubt“ werden sollte.

Der US-Präsident über seine Forderung an Ungarn, den Kauf von russischem Öl einzustellen: „Wir prüfen dies, weil es für sie schwierig ist, Öl aus anderen Ländern zu beziehen.“

Der ungarische Premierminister sagte ebenfalls auf der Pressekonferenz: „Wir sind hier, um ein neues Kapitel mit den Vereinigten Staaten zu beginnen, nach den Schäden, die die vorherige Regierung dem Niveau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zugefügt hat.“

Er fügte hinzu: „Zu den Themen, die bei meinem heutigen Treffen mit Trump besprochen werden sollen, gehören die russischen Öl- und Gas-Akten.“

Orbán sagte: „Wenn Ungarn die Lieferung von Öl und Gas aus Russland einstellt, müssen die Konsequenzen für das ungarische Volk und die Wirtschaft des Landes klar sein.“

Der ungarische Premierminister erklärte weiter: „Ich werde mit Trump über die Rolle sprechen, die Ungarn bei den Friedensverhandlungen in der Ukraine spielen kann.“

Orbán sagte: „Mit Ausnahme Ungarns wollen alle europäischen Länder, dass der Krieg in der Ukraine weitergeht. Die USA und Ungarn sind die einzigen beiden westlichen Länder, die den Frieden in der Ukraine fordern. Alle außer den USA und Ungarn ziehen es vor, dass der Krieg weitergeht, und viele glauben, dass die Ukraine gewinnen kann, aber das ist ein Mangel an Verständnis.“

Er fügte hinzu: „Viele europäische Länder waren gegen den Ausbruch des Krieges in der Ukraine, aber die vorherige US-Regierung hat sie unter Druck gesetzt, den Krieg zu unterstützen.“

Der ungarische Premierminister sagte: „Ich verstehe Trumps derzeitige Entschlossenheit, alles zu tun, um den Konflikt in der Ukraine zu stoppen.“

Orbán erklärte: „Ich bin in die USA gekommen, um Trumps Bemühungen um die Herstellung des Friedens so weit wie möglich zu unterstützen.“