Ausstellung eines Haftbefehls gegen Netanjahu in der Türkei

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu, erließ der Generalstaatsanwalt in Istanbul einen Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu, den Premierminister des zionistischen Regimes.

Dem Bericht zufolge hat der Generalstaatsanwalt in Istanbul Haftbefehle gegen 37 Verdächtige, darunter den Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu, wegen Völkermordes erlassen.

Die Ausstellung des Haftbefehls gegen Netanjahu in der Türkei erfolgt, nachdem der Internationale Strafgerichtshof bereits im vergangenen Jahr Haftbefehle gegen Netanjahu und den ehemaligen Kriegsminister des zionistischen Regimes erlassen hatte.

Der Einsatz von Hunger als Waffe, Mord, Verfolgung und andere unmenschliche Handlungen gehören zu den Verbrechen, die von Netanjahu und anderen Führern des zionistischen Regimes in Gaza und Palästina begangen wurden.