Hisbollah Irak: Unsere Waffe ist legitim und wird in unseren Händen bleiben

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Jaafar al-Husseini, der Sprecher der Kata'ib Hisbollah im Irak, als Reaktion auf die Interventionen der USA zur Entwaffnung der Widerstandskräfte in diesem Land: „Unsere Waffe ist legitim und organisiert.“

Er fügte hinzu: „Unsere Waffe wird in unseren Händen bleiben.“

Die Kata'ib Hisbollah im Irak hatte bereits zuvor betont, dass die Waffe des Widerstands ein Garant für die Sicherheit des Irak und ein Faktor zur Verteidigung des Landes gegen Feinde sei.

Es ist anzumerken, dass angesichts der Rolle der irakischen Widerstandskräfte gegen mit den USA verbundene terroristische Elemente die Regierung dieses Landes versucht, Druck auf Bagdad auszuüben, um diese Kräfte zu entwaffnen.