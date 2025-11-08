Hamas begrüßt Erlass von Haftbefehlen gegen 37 zionistische Verantwortliche durch die Türkei

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum veröffentlichte die Islamische Widerstandsbewegung Hamas eine Erklärung, in der sie den Erlass von Haftbefehlen gegen 37 zionistische Funktionäre durch die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul begrüßte. Darunter befanden sich der Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, sowie Yoav Galant und Israel Katz, zwei ehemalige und aktuelle terroristische Kriegsminister dieses Regimes.

Laut dem Palästinensischen Informationszentrum fügte die Hamas in der Erklärung hinzu: „Dieser wertvolle Schritt bekräftigt die authentische Haltung des türkischen Volkes und seiner Führung, die sich für Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Brüderlichkeit mit dem unterdrückten palästinensischen Volk einsetzen; einem Volk, das mit dem brutalsten Völkermordkrieg der modernen Geschichte durch Kriegsverbrecher und faschistische Besatzungsführer konfrontiert war und ist.“

Die Bewegung fuhr fort: „Wir fordern alle Länder der Welt und Justizbehörden auf, rechtliche Notizen zur Verfolgung und strafrechtlichen Verfolgung der Führer des terroristischen Besatzungsregimes der Zionisten überall auf der Welt auszustellen, sie vor Gericht zu bringen und sie für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen.“

Es ist zu beachten, dass die Staatsanwaltschaft Istanbul Haftbefehle gegen 37 Zionisten wegen „Völkermordes“ erlassen hat; unter den Namen der Beschuldigten befindet sich auch der Name von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Besatzungsregimes.