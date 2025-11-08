Araghchi: Das israelische Regime ist die Hauptquelle der Instabilität in unserer Region

Laut der Nachrichtenagentur Abna reagierte Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, auf die jüngsten Äußerungen des Premierministers des zionistischen Regimes, der gesagt hatte: „Wenn Israel nicht hier wäre, gäbe es den Nahen Osten nicht“, und schrieb sarkastisch:

„Dieser sogenannte ‚Anker der Sicherheit im Nahen Osten‘:

Wird wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt;

Hat 7,5 Millionen Palästinensern ein Apartheid-System aufgezwungen;

Hat im vergangenen Jahr 7 Länder bombardiert;

Und hat palästinensische, libanesische und syrische Gebiete besetzt.

Das israelische Regime ist die Hauptquelle der Instabilität in unserer Region.“