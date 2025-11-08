Sardar Naeini: Die 12-tägige „Heilige Verteidigung“ hat die Berechnungen des Feindes vollständig zunichte gemacht

Laut der Nachrichtenagentur Abna fand der dreitägige Befähigungskurs für Manager und Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit und Propaganda der Basij-Widerstandsbezirke des IRGC Ansar al-Reza (Friede sei mit ihm) in der Provinz Süd-Khorasan in der heiligen Stadt Mashhad unter Beteiligung von Sardar Naeini, dem Sprecher und stellvertretenden Leiter für Öffentlichkeitsarbeit des IRGC, und Sardar Mohebbi, dem stellvertretenden Leiter für kulturelle Propaganda des IRGC, statt.

Sardar Naeini, der stellvertretende Leiter für Öffentlichkeitsarbeit des IRGC, ehrte bei diesem Kurs das Gedenken an die Märtyrer der nationalen Stärke und sagte: Generalmajor Märtyrer Salami verfügte in seinen Reden über hervorragendes Wissen und hohe Rhetorik und präsentierte sehr reiche, fruchtbare, präzise und tiefgründige nützliche und effektive Inhalte.

Unter Betonung, dass eines der Anzeichen für eine Niederlage sei, dass der Angreifer einen Waffenstillstand fordere, sagte er: Wir haben den 12-tägigen aufgezwungenen Krieg definitiv gewonnen.

Der stellvertretende Leiter für Öffentlichkeitsarbeit des IRGC sagte: Der aufgezwungene Krieg und die 12-tägige Aggression des israelischen Regimes gegen Iran wurden von 120 Ländern, ihren Regierungen und staatlichen Stellen weltweit verurteilt.

Sardar Naeini wies auf die Unterstützung des iranischen Volkes während des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges hin und erklärte: Wirtschaftliche und soziale Widerstandsfähigkeit, die Unterstützung des Volkes für die Regierung und das System, nationale Einheit und Zusammenhalt, die Unterstützung der Regierung und die Stärke der Streitkräfte waren sehr effektiv für unseren Sieg im 12-tägigen aufgezwungenen Krieg.

Der Sprecher des IRGC sagte unter Bezugnahme auf die gezielte Bombardierung des Gebäudes des Rundfunks der Islamischen Republik (IRIB) durch das zionistische Regime im 12-tägigen Krieg: Psychologische Widerstandsfähigkeit ist im Krieg sehr wichtig; Trotz des Angriffs auf das IRIB-Gebäude und der Beschädigung verschiedener Nachrichtensektoren und der Infrastruktur der Organisation wurde die korrekte Berichterstattung und Information nicht eingestellt und mit Stärke fortgesetzt.

Sardar Naeini erklärte: Die göttliche Hilfe, die wirksame Rolle des Obersten Führers bei der Kriegsführung und der nationalen Einheit, die korrekte Darstellung des Krieges, die Einheit der verschiedenen Bevölkerungsschichten (die „Heilige Einheit“) und die Stärke der Streitkräfte waren Faktoren für unseren Erfolg und Sieg im 12-tägigen aufgezwungenen Krieg.