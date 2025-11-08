Wenn wir den Zionisten nicht entgegentreten, werden sie uns entweder Frieden oder Krieg aufzwingen

Laut dem Abna-Korrespondenten sagte Mohammad Bagher Ghalibaf, der Sprecher des Islamischen Konsultativrates, bei einem Treffen mit Wirtschaftsaktivisten aus Pakistan und Iran: Im 12-tägigen Krieg Irans mit dem zionistischen Regime traten das pakistanische Volk mit seinem Sinn für Gerechtigkeit, seinem Streben nach Gerechtigkeit sowie seinem tiefen, präzisen Verständnis und seiner rechtzeitigen Erkennung auf den Plan und unterstützten und verteidigten das Volk, die Regierung und die Streitkräfte Irans, und dies in allen politischen Bereichen auf regionaler und internationaler Ebene sowie in der öffentlichen Meinung.

Er fügte hinzu: Diese kluge Unterstützung und Voraussicht des pakistanischen Volkes werden immer im Geist, der Seele und dem Gewissen des iranischen Volkes bleiben. Daher halte ich es für meine Pflicht, mich zu bedanken, und in jenen Tagen beschloss ich, meine erste Auslandsreise nach dieser 12-tägigen Schlacht nach Pakistan zu unternehmen, um diese Wertschätzung persönlich zum Ausdruck zu bringen, wofür ich Gott dankbar bin, dass dies gelungen ist.

Der Sprecher des Islamischen Konsultativrates betonte: Das zionistische Regime hat in den fast 80 Jahren seit 1948, als es durch einen Beschluss des Sicherheitsrates in den besetzten Gebieten eingerichtet wurde und sich dieser Krebsgeschwulst bildete, ständig Druck auf die islamische Umma und insbesondere auf das palästinensische Volk ausgeübt und Mord und Verbrechen begangen, deren Höhepunkt wir in Gaza gesehen haben.

Heute ist die Palästinenserfrage nicht nur eine islamische, sondern eine menschliche und globale Angelegenheit

Ghalibaf grüßte das Volk von Gaza und erklärte: Das palästinensische Volk hat in den letzten zwei Jahren mutig Widerstand geleistet, Märtyrer gegeben, aber es hat sich nicht ergeben. Heute ist die Palästinenserfrage nicht nur eine islamische, sondern eine menschliche und globale Angelegenheit und wird sogar an amerikanischen Universitäten unterstützt. Er fügte hinzu: Das zionistische Regime strebt weiterhin nach territorialer Expansion, und sein Endziel ist die Eliminierung jeder unabhängigen und mächtigen islamischen Regierung in der Region, da es eine solche Regierung als Bedrohung für sein Überleben betrachtet.

Der Sprecher des Islamischen Konsultativrates erklärte: Wenn wir dem zionistischen Regime nicht entgegentreten, wird es uns entweder einen aufgezwungenen Frieden wie den Abraham-Plan oder Krieg aufzwingen. Sie haben keine andere Logik als die der Gewalt und Macht, deshalb muss man ihnen entgegentreten und eine zerschmetternde Antwort geben.

Er fuhr fort: Bei der Aggression, die das zionistische Regime initiierte und an der sich auch die USA direkt beteiligten, trat der Islamische Iran zum ersten Mal vonseiten der islamischen Umma diesem Regime entgegen und gab eine vernichtende Antwort. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses illegitimen Regimes wurden Tel Aviv und seine militärischen Zentren mit hoher Präzision und in großem Umfang angegriffen. Die Auswirkungen dieser Antwort zeigten sich am sechsten und siebten Tag des Krieges, und sie suchten nach einem Waffenstillstand. In diesem Zusammenhang bat der stellvertretende Vizepräsident der USA um ein Treffen mit dem iranischen Außenminister, um einen Waffenstillstand zu vereinbaren.

Ihr habt den Krieg begonnen und das Ende liegt bei uns

Der Leiter der Legislative sagte: Die Antwort des Iran war klar; Ihr habt den Krieg begonnen und das Ende liegt bei uns. Der Krieg endet, wenn wir den letzten Angriff durchführen. Er fügte hinzu: Als die USA entgegen dem Völkerrecht Iran angriffen und 14 Bomben auf Nuklearanlagen abwarfen, schlugen weniger als 24 Stunden später 14 schwere iranische Raketen im Hauptquartier des US Central Command (CENTCOM) ein und sogar ihr zentrales Radar wurde getroffen.

Ghalibaf erklärte: Die Einheit der islamischen Umma und die Geschlossenheit der muslimischen Regierungen sind eine religiöse und göttliche Pflicht. Die islamische Umma muss die Kosten für die Normalisierung der Beziehungen mit dem zionistischen Regime für jene Länder erhöhen, die dies anstreben.

Er fügte hinzu: Trotz aller Sanktionen und des Drucks hat der Iran bemerkenswerte Fortschritte im wissenschaftlichen Bereich und insbesondere in der Nuklearindustrie erzielt. Diese Errungenschaften sind das Ergebnis der Fähigkeiten und des Intellekts der iranischen Jugend.

Der Sprecher des Islamischen Konsultativrates betonte: Der Iran wird niemals nach Atomwaffen streben, aber er wird das Wissen und die Technologie in den Bereichen Medizin und Gesundheit nutzen. Iran ist in der Nano- und Bio-Wissenschaft an der Spitze der Technologie, und die Entwicklung dieser Bereiche erfordert fortgesetzte Anstrengungen und wissenschaftliche Zusammenarbeit, auch mit Pakistan.