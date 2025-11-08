Die Verabschiedung der Charta des Kyros ist ein Symbol für die fortdauernde Präsenz Irans im Gewissen der menschlichen Zivilisation

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb unser Präsident, Masoud Pezeshkian, im sozialen Netzwerk X: „Die Verabschiedung der Kyros-Charta durch die UNESCO ist ein Zeichen für die Kontinuität der Präsenz Irans im Gewissen der menschlichen Zivilisation. Der Iran ist die Quelle der Kultur des Dialogs, der Toleranz, der Gerechtigkeit und der Koexistenz. Der Islamische Iran kann auch heute noch eine Inspiration für Frieden und Solidarität in der Region und der Welt sein.“