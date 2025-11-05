Sport | Kooperationsabkommen zwischen den Nationalen Olympischen Komitees von Iran und Bahrain unterzeichnet / Vier palästinensische Fußballspieler in

Am Rande der dritten Asienspiele in Bahrain trafen sich Mahmoud Khosravi Vafa, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von Iran, und Khalid bin Hamad bin Isa Al Khalifa, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von Bahrain, zu Gesprächen. Wie ParsToday berichtet, unterzeichneten beide Seiten in diesem Treffen ein gemeinsames Memorandum of Understanding und betonten die Notwendigkeit, die sportlichen Beziehungen und Kooperationen zwischen den beiden Ländern auszubauen. Zudem wurde der gegenseitige Austausch von Sportteams bei Trainingslagern, Turnieren und internationalen Fortbildungsprogrammen vereinbart.

Das Abkommen zielt darauf ab, das Niveau der sportlichen Zusammenarbeit zu erhöhen, Erfahrungen auszutauschen, Infrastruktur zu entwickeln und gemeinsame Aktivitäten in verschiedenen Sportarten zu fördern. Laut den Vereinbarungen sollen gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet werden, um die Umsetzung der Inhalte des Memorandums präzise zu verfolgen.

Vier palästinensische Fußballspieler in Gaza als Märtyrer gefallen

Infolge der anhaltenden Luft- und Bodenangriffe des zionistischen Regimes auf den Norden und Süden des Gazastreifens sowie auf Ramallah im besetzten Westjordanland sind vier palästinensische Fußballspieler als Märtyrer gefallen.

Palästinensische Medien berichteten, dass bei diesen Angriffen Mostafa und Mohammad Abu Dalal vom Ausbildungszentrum der Al-Nuseirat-Dienste, Mohammad Salem vom Verein Al-Sadaqa sowie Badr Abu Dalal, Torwart des Al-Nuseirat-Clubs, ihr Leben verloren haben.

Nach Angaben des Palästinensischen Fußballverbands sind seit Beginn des Gaza-Krieges rund 950 Mitglieder der palästinensischen Sportgemeinschaft als Märtyrer gefallen, darunter 467 Fußballspieler.