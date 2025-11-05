Hisbollah-Generalsekretär: Die Stärke des Libanon liegt im Widerstand

Er merkte außerdem an, dass die USA aufgrund ihres Schweigens zu Tausenden israelischer Verstöße gegen den Waffenstillstand kein neutraler Vermittler zwischen dem Libanon und Israel seien.

Trotz Washingtons Behauptungen, die Unabhängigkeit des Libanon unterstützen zu wollen, „hat die Erfahrung gezeigt, dass es kein neutraler Vermittler ist, sondern der Hauptförderer der israelischen Aggression“, sagte Scheich Qassem am Freitag bei einer lokalen Veranstaltung in Beirut.

Der Hisbollah-Generalsekretär fügte hinzu: „Die Vereinigten Staaten haben dem Libanon nichts gegeben.“ Damit bezog er sich auf ihr Schweigen zu 5.000 israelischen Verstößen gegen das von den USA vermittelte Waffenstillstandsabkommen sowie auf den Tod von Zivilisten bei diesen Angriffen.

„Wir haben weder eine Verurteilung noch eine Aufforderung an Israel gehört, seine Angriffe einzustellen. Stattdessen rechtfertigen sie diese Verstöße lediglich“, sagte Qassem.

Er merkte an, dass Washington stets Druck auf den Libanon ausübe, um ihn seiner „Stärke, Freiheit und Unabhängigkeit“ zu berauben und somit den Interessen Israels zu dienen.

Er kritisierte auch Äußerungen der US-Regierungsverantwortlichen bezüglich des Befehls des libanesischen Präsidenten an die Armee, jegliche israelischen Übergriffe zu bekämpfen, und fragte: „Ist die Verteidigung des Landes und die Stärkung der Souveränität zu einem Verbrechen geworden?“

Qassem begrüßte die Entscheidung von Präsident Joseph Aoun. Er forderte die Regierung auf, einen Plan zur Unterstützung der libanesischen Armee zu erörtern, damit diese der israelischen Aggression entgegentreten kann, sowie einen Zeitplan für die Erreichung dieses Ziels im Südlibanon festzulegen.

„Die Regierung trägt die Hauptverantwortung für die nationale Souveränität. Sie muss diese erreichen, indem sie den israelischen Feind vertreibt, das Land befreit, es wieder aufbaut und die Gefangenen freilässt“, betonte er. Qassem fügte hinzu, dass die Erreichung dieser Ziele den Weg für Stabilität und Wohlstand im Libanon ebnen werde.

Angesichts der Forderungen der USA und des israelischen Regimes nach der Entwaffnung der Hisbollah betonte Qassem, dass der libanesische Widerstand darauf abziele, das Vaterland zu schützen. „Wir werden es nicht hinnehmen, dass der Libanon zugunsten Israels seiner Stärke beraubt wird“, fügte er hinzu.

Er merkte an, dass Israel versuche, den Libanon seiner Stärke zu berauben, um das Projekt eines „Großisraels“ zu verwirklichen. „Kein Patriot im Libanon würde dies akzeptieren“, fügte er hinzu.