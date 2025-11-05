Am Sonntag erklärte Präsident Masoud Pezeshkian bei einem Treffen mit hochrangigen Managern der iranischen Atomindustrie: „Nur ein Bruchteil der vielfältigen und unmenschlichen Folgen des Nuklearbereichs ist die Produktion von Atombomben. Der Rest dieser Industrie dient der Befriedigung der Grundbedürfnisse der Menschheit.“

Laut ParsToday fügte der iranische Präsident hinzu: „Irans Absicht und Entschlossenheit, diese Industrie auszubauen, besteht nicht in der Waffenproduktion, sondern darin, den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden und den Wohlstand des Landes zu verbessern.“

Während dieses Treffens ging Mohammad Eslami, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, auch auf die Unterzeichnung eines Vertrags für den Bau von 8 Kernkraftwerken in Zusammenarbeit mit Russland ein und erklärte: „Auf der Grundlage des neuen Vertrags zwischen den Regierungen Irans und Russlands steht der Bau von 4Kraftwerken in Buschehr und 4 Kraftwerken in anderen Teilen des Landes, deren Standorte die iranische Regierung später bekannt geben wird, auf der Tagesordnung.“

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte außerdem: „Eine Urananreicherung ohne weitere Aufbereitung ist nicht möglich; die Anreicherung ist das Ergebnis iranischer Wissenschaftler. Für diese Anreicherung wurde Iran ein 12-tägiger Krieg aufgezwungen, und wir haben mehr als eintausend Märtyrer verloren. Was sie im Krieg nicht erreicht haben, können sie auch in Verhandlungen nicht erreichen.“

Die Islamische Republik Iran hat stets Wert auf den Erhalt der Errungenschaften der Nuklearindustrie gelegt, da sie diese als Instrument zur Deckung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung, zur Förderung des nationalen Wohlstands sowie zur wissenschaftlichen und technologischen Unabhängigkeit betrachtet. Der Großteil der iranischen Nuklearindustrie, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Medizin und Radiopharmakaproduktion, dient der Gesundheit und dem Wohlergehen der Bevölkerung.

Die wichtigsten wirtschaftlichen Anwendungen der Kernenergie liegen im Bau neuer Kraftwerke in Zusammenarbeit mit Russland in Buschehr und anderen Teilen Irans, um eine nachhaltige Stromversorgung zu gewährleisten und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Iran konnte alle Stufen des Brennstoffkreislaufs – von der Gewinnung über die Anreicherung bis hin zur Brennstoffproduktion – einheimisch machen, was die Kosten und die Abhängigkeit vom Ausland reduziert hat.

Irans Exporte von Nukleartechnologie und -produkten tragen maßgeblich zu den Deviseneinnahmen des Landes bei. Radiopharmaka, Strahlengeräte und zugehörige Technologien der iranischen Nuklearindustrie werden in Länder der Region und weltweit exportiert.

Die Urananreicherung und die Einheimischmachung des nuklearen Brennstoffkreislaufs sind Symbole für Irans Selbstversorgung und wissenschaftlichen Fortschritt angesichts ausländischen Drucks.