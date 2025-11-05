Admiral Tangsiri: Irans Inseln sind „starke Festungen“ / Iran ist bereit, Manöver mit seinen Nachbarn abzuhalten

Am Montag erklärte Admiral Alireza Tangsiri bei einem Besuch von Spezialeinsatzkräften, die auf einer Gruppe von 4 Inseln (Groß-Tunb, Klein-Tunb, Abu Musa und Siri) im Persischen Golf stationiert sind: „Die Feinde müssen ihre gierigen Zähne in Richtung der iranischen Inseln ausreißen, denn diese haben keine Wurzeln, und die iranischen Inseln im gesamten Persischen Golf sind starke Festungen mit stählernen und einsatzbereiten Männern, und wenn der Feind einen Fehler macht, wird er dort eine entscheidende Antwort erhalten.“

Admiral Tangsiri betonte anschließend die Rolle der Länder der Region bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit im Persischen Golf und erklärte: „Wir reichen den Ländern am südlichen Rand des Persischen Golfs die Hand der Freundschaft, um durch Zusammenarbeit und Einfühlungsvermögen eine nachhaltige Sicherheit in dieser sensiblen Region zu gewährleisten. Wie wir bereits angekündigt haben, sind wir bereit, gemeinsame Manöver unter Beteiligung aller Länder der Region durchzuführen.“

Der Kommandeur der Marine der Islamischen Revolutionsgarden fügte hinzu: „Überregionale Mächte werden muslimischen Völkern niemals Sicherheit bringen, ihre Präsenz führt lediglich zu Spaltung, Plünderung und Instabilität. Die Wurzel aller Konflikte und Unsicherheiten im Persischen Golf ist die Einmischung imperialistischer arroganter Länder, denn deren Interesse liegt darin, diese Region in Unsicherheit zu halten.“

Abschließend betonte er: „Die offensiven und operativen Fähigkeiten der iranischen Streitkräfte sind nach dem 12-tägigen Krieg wesentlich größer und sie sind besser vorbereitet als zuvor, und die Feinde sollten wissen, dass unsere Streitkräfte auf höchstem Niveau einsatzbereit sind und jeden Fehler mit einer den Feind zur Reue bringenden Antwort kontern werden.“